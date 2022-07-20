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Dünya Nijerya'da 81 kişi kaçırıldı
Dünya

Nijerya'da 81 kişi kaçırıldı

Nijerya'da Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 81 kişi kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 04:01:00 -
Nijerya'da 81 kişi kaçırıldı

Sabon Birni Milletvekili Aminu Boza Almustapha, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesinde saldırı düzenlediğini duyurdu. Almustapha, saldırıda 81 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Almustapha, kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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