Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacak

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacağını bildirdi.

DSÖ Nijerya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, DSÖ ile Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) iş birliğinde, sarı humma ile mücadelede yeniden toplu aşı kampanyası başlatılacak.

Ülkede daha önce, ilk iki aşaması geçen sene tamamlanan ve milyonlarca kişinin aşılandığı kampanyasının üçüncü aşamasında, 7 milyon kişiye aşı yapılacak.

Bu aşı süreci de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık protokollerine uygun olarak yürütülecek.

Kampanyanın gelecek sene yürütülecek dördüncü aşamasında ise 7 eyaletten 30 milyondan fazla kişiye aşı yapılmasının hedefleniyor.

NCDC ve Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) tarafından başlatılan ve DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen aşı kampanyasıyla, ölüm oranının yüzde 40'a ulaştığı sarı humma hastalığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.



Nijerya'nın tüm eyaletlerinde etkili olan salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor.

Ülkede geçen sene 300'den fazla kişi sarı hummadan yaşamını yitirmişti.