  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacak
Aktüel

Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:48:51 -
Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacak

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılacağını bildirdi.

DSÖ Nijerya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, DSÖ ile Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) iş birliğinde, sarı humma ile mücadelede yeniden toplu aşı kampanyası başlatılacak.

Ülkede daha önce, ilk iki aşaması geçen sene tamamlanan ve milyonlarca kişinin aşılandığı kampanyasının üçüncü aşamasında, 7 milyon kişiye aşı yapılacak.

Bu aşı süreci de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sağlık protokollerine uygun olarak yürütülecek.

Kampanyanın gelecek sene yürütülecek dördüncü aşamasında ise 7 eyaletten 30 milyondan fazla kişiye aşı yapılmasının hedefleniyor.

NCDC ve Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) tarafından başlatılan ve DSÖ gibi uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen aşı kampanyasıyla, ölüm oranının yüzde 40'a ulaştığı sarı humma hastalığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Nijerya'nın tüm eyaletlerinde etkili olan salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor.

Ülkede geçen sene 300'den fazla kişi sarı hummadan yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum
Ekonomi

Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum

Dünyanın gözü Türkiye'nin Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervine çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve..
Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme
Dünya

Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme

Birleşmiş Milletler'in Libya temsilciliği, Libya'da tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu. ..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay