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Dünya Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı! En az 29 ölü
Dünya

Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı! En az 29 ölü

Yeniakit Publisher
2023-05-16 23:50:00 - 2023-05-16 23:53:27
Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı! En az 29 ölü

Nijerya’da silahlı kişiler tarafından 3 köye düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Plateau eyaletinde yer alan Mangu yerel yönetim bölgesindeki 3 köye silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Bölge halkından Philip Pamshak yaptığı açıklamada, saldırganların dün gece vakti bölgeye geldiklerini belirterek, çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ve evleri ateşe verdiğini ifade etti. Pamshak, “Hala insanlara saldırıyorlar. Gerginlik hala yüksek ve haydutların kontrolündeki yerler var, bu nedenle insanlar gidip başkalarının öldürülüp öldürülmediğini kontrol edemiyor" dedi.

Plateau Valisi Simon Lalong sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine saldırganları yakalamalar yönünde talimat verdiğini söyledi.

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