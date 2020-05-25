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Aktüel

Nijerya'da 293 mahkuma Ramazan Bayramı affı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 02:36:53 -
Nijerya'da 293 mahkuma Ramazan Bayramı affı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı dolayısıyla 293 mahkum affedildi.

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 293 mahkumun affedilerek, serbest bırakıldığını belirtti.

Ganduje, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin ailelerinin yanında olmaları gerektiğini ifade etti.

Afla salıverilenler arasında kadın, yaşlılar ve ağır hastalar da bulunuyor.

Serbest bırakılan mahkumların her birine Ganduje tarafından evlerine gidebilmeleri için 5 bin naira (Yaklaşık 90 TL) dolar verildi.

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