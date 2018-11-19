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Nijerya'da '28 Şubat' zulmü! Protesto edildi

Nijerya'da, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle 9 kız öğrencinin okuldan çıkarılması protesto edildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 18:11
Nijerya'da '28 Şubat' zulmü! Protesto edildi

Oyo Eyaleti Müslüman Topluluğu (MUSCOYS), ülkenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan ve öğrencilerin alınmadığı Uluslararası İbadan Okulunu (ISI) da bünyesinde barındıran İbadan Üniversitesi önünde, 9 kız öğrencinin başörtüsü taktıkları gerekçesiyle kampüsten çıkarılmasına tepki gösterdi.

MUSCOYS Başkanı İbrahim Busayri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuldan çıkarılmasını "bağnazlık" ve "hoşgörüsüzlük" olarak niteledi.

İbadan Üniversitesi eğitime ara verdi

Okul yönetimine yönelik tepkilerin artması ve protestolar nedeniyle İbadan Üniversitesinde eğitime bir süreliğine ara verilirken, başörtüsü sorununun çözümüne yönelik üniversite yetkilileriyle Müslüman kanaat önderlerinin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA) de kız öğrencilerin okuldan çıkarılmasına tepki göstermişti.

Geçen hafta yaşanan olayda, ISI'da öğrenim gören 9 kız öğrenci, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle okul yönetimi tarafından kampüsten çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 18:11
  1. Nijerya
  2. İbadan Üniversitesi
  3. Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi (NSCIA)
  4. MUSCOYS Başkanı İbrahim Busayri
  5. Oyo Eyaleti Müslüman Topluluğu (MUSCOYS)
  6. Uluslararası İbadan Okulu

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