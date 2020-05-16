  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Aktüel

Nijerya'da 213 silahlı çete üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:07:53 -
Nijerya'da 213 silahlı çete üyesi yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano ve Enugu eyaletlerinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 213 kişi yakalandı.

Kano Emniyet Müdürü Abdullahi Haruna Kiyawa, basına yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Kiyawa, operasyonlarda 197 çete üyesinin yakalandığını ifade ederek, çeteler ait nakit para, silah, motosikletler ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Enugu Emniyet Müdürü Daniel Ndukwe ise eyalette silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 16 çete üyesinin yakalandığını belirterek, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı çetelerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı