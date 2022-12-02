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Dünya Nijerya'da 1,8 milyon kişi AIDS taşıyor
Dünya

Nijerya'da 1,8 milyon kişi AIDS taşıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 1,8 milyon kişinin Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:14:00 -
Nijerya'da 1,8 milyon kişi AIDS taşıyor

 Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 1,8 milyon kişinin Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Gambo, bu yıl geçen yıllara göre virüsü taşıyan kişi sayısının azaldığını ifade ederek, "AIDS'e karşı yapılan çeşitli kampanyaların istenilen sonucu yavaş yavaş elde edilmeye başlandı. Ancak ülkenin bazı yerlerinde hala virüsü taşıyanlara ayrımcılık yapılıyor." dedi.

Ülke genelinde yaklaşık 1,8 milyon kişinin AIDS taşıdığını kaydeden Gambo, bunlardan 1,6 milyonun tedavi altında olduğunu ifade etti.

Gambo, halka virüse karşı test yaptırmaları ve AIDS ile mücadele için ebeveynlerin çocukları için önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında buldu.

 

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