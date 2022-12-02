  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da 14 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:54:00 -
Nijerya'da 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 14 kişi kurtarıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Girkau köyünde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin yaklaşık 50 gün rehin kaldığını aktaran Shehu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Shehu, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, silahlı çetelerin sığınakların da imha edildiğini vurguladı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23