Nijerya’da 12 milyon çocuk kaçırılma korkusu nedeniyle okula gitmiyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari’nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Gambari, ülkenin kuzey bölgesindeki devlet okullarına yönelik artan saldırıların eğitim sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirtti. Ülkede kaçırılma endişesinden dolayı okula gitmekten korkan 12 milyondan fazla çocuğun olduğunu kaydeden Gambari, “Özellikle kız çocukları için bu güvenlik sorunları ve etkileriyle başa çıkmanın zor olduğunu size söylemeliyim” dedi. Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba ise devlet okullarına saldırıların arttığını belirterek, saldırılarda kaçırılan öğrencilerin çoğunun fidye karşılığında serbest bırakıldığını aktardı.

Boko Haram saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişi kayıp

Öte yandan; Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Maiduguri Saha Görevlisi Usman Kunduli Bukar, yaptığı açıklamada, Nijerya’nın kuzeydoğusunda 12 yıldır devam eden terör örgütü Boko Haram saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bukar, bu sürede bölgede yaşanan şiddet olayları nedeniyle ICRC’nin 20 binden fazla kayıp vakası kaydettiğini söyledi. Bölgedeki kadınların çocuklarını özledikleri için depresyon sorunu yaşadıklarına işaret eden Bukar, “Kuzeydoğu çatışmaları sandığımızdan daha korkunç, binlercesi babalarını, oğullarını ve çocuklarını kaybetti. Hâlâ birçok aile akrabalarını arıyor” dedi.