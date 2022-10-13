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Dünya Nijerya'da 10 binden fazla kolera vakası
Dünya

Nijerya'da 10 binden fazla kolera vakası

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana 10 bin 217 kişiye kolera teşhisi konulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 09:28:00 -
Nijerya'da 10 binden fazla kolera vakası

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana 10 bin 217 kişiye kolera teşhisi konulduğu belirtildi.

Ağustosta yeni şüpheli kolera vakalarının sayısında temmuza göre yüzde 47 artış olduğu belirtilen açıklamada, salgınını başkent Abuja'nın yanı sıra 33 eyalete yayıldığı ifade edildi.

Ocaktan bu yana 10 bin 217 kişiye kolera teşhisi konulduğu, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 233'e çıktığı kaydedildi. (İLKHA)

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