Nijerya mahkemesi, Şeyh Zakzaki ve eşinin beraatine karar verdi

Kaduna Eyaleti Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin beraatine karar verildi.

Yaklaşık 8 saat süren duruşmada, Yargıç Gideon Kurada, Zakzaki ve eşine yönelik açılan davayı, sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle reddetti.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Şeyh İbrahim Zakzaki kimdir?

Şeyh İbrahim Yakub Zakzaki, Nijerya'nın Zaria kentinde 5 Mayıs 1953 (15 Şaban 1372) tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşına kadar bulunduğu şehrin Kur'an ve İslami okullarında eğitimini sürdürdü. İlk resmi eğitimine 1969 yılında Bölgesel Arapça Eğitim Okuluna giderek Arapça öğrenmeye başladı.1971-1975 yılları arasında Kano kentinde bulunan meşhur Arapça Eğitim Okuluna gitti.

Okul hayatı sırasında normal eğitiminin yanı sıra bir çok farklı konuya da ilgi duyan Şeyh Zakzaki, liseyi bitirdikten sonra yüksek bir puanla geçiş yaptığı Ahmedu Bello Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde okurken, Müslüman öğrenciler Birliği'nin bölgedeki ve üniversitedeki en aktif üyeleri arasında yer alarak 1978 yılında Müslüman öğrenciler Birliği'nin genel sekreteri oldu. İslam Şeriatının yeniden hâkim kılınması için yapılan Ülke genelinde büyük gösterileri organize eden Zakzaki, 1979 yılında Müslüman öğrenciler Birliği başkan yardımcısı oldu.

Bu sırada İslam ulemasından resmi olmayan derslerini Zaria, Kano ve Yola kentlerinde almaya devam etti. Eğitim hayatı boyunca İslam Dünyasının meseleleri ile ilgilenen Zakzaki, öğrenme, araştırma ve öğretme şeklinde İslamî çalışmalarını yoğunlaştırdı. Artık Nijerya İslami Hareketi'nin resmi olmayan lideri olarak tanınmaya başlayan Zakzaki, Müslüman halkı bilinçlendirmeye ve birlik olmak için gerekenleri öğretmeye başlamıştı.

Nijerya'da hızla gelişen hareket ülkenin kuzeyinde 300'den fazla ilk ve orta dereceli okul kurarak ülke gençliğini, bilinçli İslami bir gençlik yapmak için var gücüyle çalışmaya başladı. Hareketin kurduğu okullara, 1800'lü yıllarda yaşamış olan Şeyh Osman Fodio isminden esinlenilerek, Fodio veya Fudaiyye ismleri verilmişti. Hareket halen Nijerya'nın en çok dağıtılan gazetesi olan ve yerli olan Hausa dili kullanan Al Mizan'ı çıkarmakta, ayrıca İngilizce yayın yapan Pointer Express isimli gazetesi de mevcuttur.

Zakzaki, Nijerya rejimi tarafından defalarca hapsedildi

Şeyh İbrahim Zakzaki, sürekli gayr-i İslami diye eleştirdiği Nijerya rejimi hükümeti tarafından defalarca hapsedilmiştir. Sürekli olarak İslam'dan başka bir yönetim biçimi olamayacağını ve bir İslam nizamının gerekliliğini vurgulayan Zakzaki, sürekli kesin bir dille şiddeti ve şiddet eylemlerini yasaklayıp, ilmi faaliyetlerde bulunarak, halkı bilinçlendirmeye çalıştı. Zakzaki,1981-1998 yılları arasında toplam 9 sene, 9 farklı hapishanede esir edilmiş, ama kararlı mücadelesinden asla taviz vermemiştir.

Şeyh İbrahim Zakzaki, Nijerya İslamiHareketi'nin 21 Mayıs 2008'te düzenlediği dev ‘Gayri-Meşru israil Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Siyonist rejim çok yakında tüm yandaşlarıyla birlikte yok olup gidecektir" şeklinde açıklama yapmıştı.

Yegâne amacı İslam davası için çalışmak olan Şeyh İbrahim Zakzaki, dünyanın yarısından fazlasını gezerek, ağırlıklı olarak İngiltere, Suudi Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Sudan, Güney Afrika, ABD ve Rusya'da bulunmuş, tüm gezilerinde gittiği her yerde konferanslar ve seminerler vermiştir.

Nijerya ordusunun evinde yaptığı katliamda Zakzaki'nin eşi Zeynep İbrahim hayatını kaybederken 9 çocuğundan biri de aynı saldırıda 3 çocuğu ise Temmuz 2014 yılında Nijeryalı Ordusu tarafından benzer bir saldırıda katledilmişti.