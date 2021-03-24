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Dünya Nijerya koronavirüs aşası geliştirdiğini duyurdu
Dünya

Nijerya koronavirüs aşası geliştirdiğini duyurdu

Nijerya'da koronavirüse karşı iki yerel aşının geliştirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 04:36:00 -
Nijerya koronavirüs aşası geliştirdiğini duyurdu

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Kovid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

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