Nijerya Hava Kuvvetleri ATAK için hazırlanıyor!

Nijeryalı T129 ATAK mürettabatı, eğitim faaliyetleri için TUSAŞ tesislerine intikal etti. Nijerya, ilk etapta 6 adet ATAK tedarik edecek.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişi veren 3. yabancı ülke olan Nijerya, ilk ATAK helikopterini teslim almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda T129 ATAK için eğitim görecek Nijerya Hava Kuvvetleri mensubu personel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine intikal etti.

Yoğun eğitim faaliyetlerinin ardından Nijeryalı pilotlar ile bakım personelinin, bu yıl içerisinde mezun olmaları bekleniyor. Nijerya için üretilen ilk T129 ATAK helikopterinin ise 2023 yılı sonunda veyahut 2024 yılı başında, Nijerya’ya sevk edileceği tahmin ediliyor. Nijerya, ilk etapta 6 adet ATAK helikopteri siparişi verdi. İlerleyen aşamalarda, bu siparişin arttırılması söz konusu.

ATAK Helikopteri sipariş eden üçüncü yabancı ülke olan Nijerya, Filipinler’in ardından ATAK’ın ikinci yurt dışı kullanıcısı olacak. Yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinde rekor kıran ATAK helikopteri, bu anlamda Afrika kıtası için de oldukça uygun bir platform olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar ATAK helikopteri için 100 adetten fazla kesin sipariş alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bunların yaklaşık 80 adetlik kısmını teslim etti. Şirket halihazırda Kahramankazan’daki tesislerinde üretime devam ediyor.

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T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

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