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Aktüel

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ramazan ayı mesajı

2020-04-24 01:41:44 -
Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ramazan ayı mesajı

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Buhari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayının, "Müslümanların nefsine hakim olma, evrensel kardeşlik, sadelik, komuşlara ve yoksullara yardım etme" ayı olduğunu belirtti.

Bu yıl ramazan ayının zor zamanlara denk geldiğine işaret eden Buhari, şunları kaydetti:

"Daha önce alıştığımız sosyal alışkanlıkların, bu ramazanda devam etmesi koronavirüs bulaşma riskini artırabilir. Her ülke vatandaşlarına toplu etkilinliklerden uzak durmayı ve evlerinde ibadet etmeyi tavsiye ediyorum. Salgın nedeniyle grup halinde iftar açmak ve namazları cemaatle kılmak gibi durumlardan kaçınmalıyız."

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