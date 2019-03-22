0553 313 94 23

Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var

Nijer'in Gueskerou kentinde bulunan bir köye Boko Haram tarafından saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 8 sivil hayatını kaybetti.

22 Mart 2019 Cuma 23:22
Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var

Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 8 sivilin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Nijerya sınırında yer alan Diffa bölgesinde Gueskerou kentinde bulunan Dewa Kargueri köyüne saldırdı. Saldırıda 8 köylü yaşamını yitirdi.

Saldırının detaylarına dair açıklama yapılmadı.

Geçen hafta da saldırı düzenlenmişti

Toumour beldesinde geçen hafta bulunan askeri noktaya yönelik saldırıda 6 asker yaşamını yitirmişti.

Ordu aynı gün bölgedeki operasyonlarda 33 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Nijer Savunma Bakanlığı, geçen cuma Diffa bölgesindeki olağanüstü hali 3 aylığına uzatmıştı.

Ülkenin Nijerya ile sınırında yer alan Diffa bölgesi, 2015'ten bu yana sıklıkla Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil toplum kuruluşlarının hükümetten bölgedeki olağanüstü hal uygulamalarını gevşetmesi isteği üzerine, balıkçılık ve baharat üretimi yasağının kalkmasıyla bölgedeki Boko Haram saldırılarının sayısı arttı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:22
  1. Ordu
  2. Boko Haram

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i kullandı
    1. Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i..
    2. Bakan Albayrak canlı yayında soruları..
    3. "Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim..
    4. Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı..
    5. Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı!
    6. Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var
    7. "Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon..
    8. Arnavut taraftarlardan skandal..
    9. UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. GÜNCELLEME 2- İsrail askerleri..
    12. Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi
    13. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    14. İngiltere'deki cami saldırısıyla..
    15. Yeni Zelanda'da yaşananların acısı..
    16. İnternet üzerinden satarken yakalandı!..
    17. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    18. Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16..
    19. İstanbul'un kuleleri ve köprüleri..
    20. Tansiyonu düşüren hamle! İmran Han..
    21. "Yapacağımız belediyecilik tüm..
    22. Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin..
    23. Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı..
    24. Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan Beykoz..
    26. Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı..
    27. Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme..
    28. "31 Mart bir şenlik ve zafer havasına..
    29. Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı..
    30. Ganyan bayi sahibini öldüren zanlı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'