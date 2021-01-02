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Aktüel Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Aktüel

Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum ile eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane'ın yarışacağı ikinci tur 20 Şubat'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:36:45 -
Nijer'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

DAKAR (AA) - Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın ilk turda yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Şubat'ta ikinci tur düzenlenecek.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ilk turda eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum'un yüzde 39,33, en yakın rakibi eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane'ın da yüzde 17 oy aldığı duyuruldu.

Açıklamada, Bazoum ve Ousmane'nın yarışacağı ikinci turun 20 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, halk, yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekilini belirlemek üzere 27 Aralık'ta sandık başına gitmişti.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için Ousmane ve Bazoum dışında 28 aday daha yarışmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış, iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.

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