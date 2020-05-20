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Nijer'de Boko Haram saldırısında 12 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:00:46 -
Nijer'de Boko Haram saldırısında 12 asker öldü

HARTUM (AA) - Nijer'de terör örgütü Boko Haram'ın Diffa kentindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda 12 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Diffa yakınlarındaki Blabrine Askeri Üssü'nün pazartesi gecesi Boko Haram tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 12 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin yaralandığı ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusunda, Nijerya sınırına yakın bölgede 11 Mayıs'ta Boko Haram'a yönelik iki operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Nijer'de 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü, 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Saldırıların hedefindeki Diffa kenti ise Birleşmiş Milletler verilerine göre Nijer ve çevre ülkelerden 200 binden fazla sığınmacı ile mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijerya'da da saldırılar düzenliyor.


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