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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi Resmî Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmî törenle karşılandı.

Külliye önünde gerçekleştirilen törende iki ülkenin milli marşları çalınırken, Tiani tören kıtasını selamladı. Karşılama töreninde Türkiye ve Nijer bayrakları göndere çekilirken, iki lider daha sonra heyetlerini birbirlerine takdim etti.

İkili ve Heyetler Arası Görüşme

Resmî törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Tiani baş başa görüşmeye geçti.

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