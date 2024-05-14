Nihayet kullanıma sundu... iOS 17.5 yayınlandı

Apple, tarihi yenilikler içeren ve uzun süredir beklenen iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerini nihayet kullanıma sundu.

iOS 17.5 ile neler geliyor?

Apple, iOS 17.5 ile birlikte App Store’un kilidini kırıyor. İlk aşamada sadece Avrupa Birliği’nde geçerli olacak özellik kapsamında App Store dışından uygulama yüklemek mümkün olacak. iPhone ve iPad sahipleri yeni güncellemeyle doğrudan geliştirici web sitesinden uygulama indirebilecek.

iOS 17.5, Apple News+ için kullanıcıların internet bağlantısı olmadığında bile günlük akışa ve News+ içeriğine erişebilmelerini sağlayan çevrim dışı destek sunacak. Bu özellik, kullanıcıların internet bağlantısına sahip olmadıklarında istedikleri içerikleri okumalarını sağlayacak.

Bir diğer önemli yenilik ise platformlar arası takip bildirimleri oldu. Bluetooth algılama özelliğini kullanan iOS ve iPadOS kullanıcıları, herhangi bir takip cihazına yaklaştığında uyarılacak. Bu da kullanıcıyı takip edebilecek AirTag sahiplerini ortaya çıkaracak.

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1. Adım: İlk olarak iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın.

3. Adım: Yeni güncellemeyi indirin.

4. Adım: Güncelleme indikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Güncellemeler küresel çapta erişime açılmış durumda. Ancak ülkemizdeki tüm modellere gelmesi birkaç günü bulabilir.