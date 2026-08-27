Ezber bozan deney! Yemeyi azaltmadan kilo vermek mi?

Obezite tedavisinde yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, TOFA adı verilen deneysel bileşik iştahı kesmeden, hareketi artırmadan ve vücut sıcaklığını yükseltmeden kilo kaybı sağladı. Dört haftalık uygulamada obez erkek farelerin ortalama yüzde 18 kilo verdiği belirtildi.

Yemek azalmadı ama kilo düştü

Araştırmada fareler yüksek yağlı beslenmeyle obez hale getirildi. Daha sonra TOFA, dört hafta boyunca ağız yoluyla uygulandı. En dikkat çekici sonuç, farelerin daha az yememesine rağmen kilo vermesi oldu. Fiziksel hareketlerinde belirgin artış görülmedi, vücut sıcaklıkları da yükselmedi. Buna rağmen vücudun harcadığı enerji belirgin şekilde arttı.

Kayıp büyük ölçüde yağdan geldi

Uzmanlar, deneyde verilen kilonun önemli bölümünün yağ dokusundan kaynaklandığı belirtti. Kas ve diğer yağsız dokuların ise büyük oranda korunduğu belirtildi. Bu yönüyle TOFA, yalnızca iştahı baskılayan tedavilerden farklı bir etki mekanizmasıyla öne çıktı.

Vücut yağı daha fazla kullandı

Bileşiğin, vücuttaki yağ metabolizmasını iki yönlü etkilediği değerlendiriliyor. TOFA’nın hem yeni yağ üretimini yavaşlattığı hem de hücrelerin yağı enerjiye çevirmesini desteklediği belirtildi. Araştırmacılar, bu iki etkinin aynı molekülde birleşmesinin önemli olabileceğini düşünüyor. Ancak enerji harcamasındaki artışın tüm ayrıntıları henüz netleşmiş değil.

Kan şekeri ve karaciğer yağında da iyileşme görüldü

TOFA uygulanan farelerde kilo kaybının yanında bazı metabolik göstergelerde de olumlu değişiklikler izlendi. Kan şekeri ve insülin seviyelerinin düştüğü, vücudun glukoza verdiği cevabın iyileştiği, kanda ve karaciğerde yağ birikiminin azaldığı belirtildi. Yağlı karaciğerle bağlantılı bazı bulgularda da gerileme görüldü.

Zayıflama ilaçlarıyla birlikte etkisi arttı

Araştırmada TOFA, düşük dozlarda GLP-1 temelli kilo verme ilaçlarıyla birlikte de denendi.

Bu kombinasyonlarda tek başına uygulamalara göre daha fazla kilo kaybı ve daha güçlü metabolik iyileşme sağlandı. Çünkü GLP-1 ilaçları alınan enerjiyi azaltırken, TOFA’nın harcanan enerjiyi artırdığı değerlendiriliyor.

İnsanlar için henüz erken

TOFA şu an için yeni bir zayıflama ilacı değil. Bileşik henüz insanlarda denenmedi ve tıbbi kullanım için gerekli güvenlik testlerinden geçmedi. Ayrıca çalışma yalnızca erkek farelerle yapıldı. Aynı etkinin dişi hayvanlarda ya da insanlarda görülüp görülmeyeceği henüz bilinmiyor.