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Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

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Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Arjantinli oyuncusu Julian Alvarez'in transferi için Barcelona'ya kapıları kapattığını duyurdu.

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Foto - Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Alvarez ile ilgili açıklama yaptı.

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Foto - Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atletico Madrid Yönetim Kurulu üyeleri, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi konusunda kulübün müzakereye girmeme kararına oybirliğiyle mutlak desteklerini ifade etti." denildi.

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Foto - Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

Açıklamada, "Atletico Madrid, profesyonel, etik ve saygılı bir şekilde yürütüldüğü takdirde standart transfer piyasası müzakerelerine açıktır. Barcelona'nın bu şartları karşılamadığı ve sonuç olarak herhangi bir müzakere yapılmayacağı ve Alvarez'in Barcelona'ya transferinin kesinlikle düşünülmeyeceği yönündeki daha önce açıkladığımız pozisyonun tamamen arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

Atletico Madrid, "Oyuncumuzun kararı anlayacağına ve tıpkı iki sezondur formamızı giydiği süre boyunca yaptığı gibi kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmaya devam edeceğine inanmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Foto - Gol makinesinden kötü haber! Barcelona'nın hayalleri suya düştü

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