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Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

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Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Adana'daki Aigeai Antik Kenti'nin Helenistik Dönem'e tarihlenen nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında 10 mezar gün ışığına çıkarıldı. Adana'daki antik kentte çalışmalarını sürdüren kazı ekibi, pişmiş topraktan lahitler ile "mezar hediyeleri" olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları da buldu. Kazının bilimsel danışmanlığını yapan Doç. Dr. Faris Demir, "Aigeai Antik Kenti, Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle burada ortaya çıkardığımız Helenistik Dönem mezarlarının Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır" dedi.

#1
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Adana Müze Müdürlüğünce Yumurtalık ilçesinde bulunan antik kentteki arkeolojik çalışmalar, yaklaşık 33 dönümlük nekropolde yoğunlaştı.

#2
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Ceyhan Nehri'nin doğusunda yer alan ve geçmişte liman kenti olarak öne çıkan bölgede, ilk etapta yaklaşık 30 mezar olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir'in bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda, koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlar ile sandık türü mezarlardan 10'u ortaya çıkarıldı. Staj yapan arkeoloji öğrencilerinin de yer aldığı kazı ekibi, mezarların yanı sıra pişmiş topraktan lahitler ile "mezar hediyeleri" olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları buldu.

#4
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

"SANDIK MEZARLARIN KENARLARI KİREÇ HARÇLA SIVANMIŞ" Doç. Dr. Faris Demir, geçmişi Helenistik Dönem'e (milattan önce 323-31) uzanan nekropolün, Roma Dönemi'nde de kullanıldığını söyledi.

#5
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Kazının devam etmesiyle birçok mezarı daha açığa çıkaracaklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu: "Mezarların, Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığını görmekteyiz. Sandık mezarların kenarları kireç harçla sıvanmış, bazılarında harcın üzeri rozet motifleriyle süslenmiş. Kaya mezarlarda da cenazenin konulduğu kaya içine oyulmuş platformlar yer alıyor. Mezarların koruma altına alınmasına yönelik proje geliştirmeye başladık."

#6
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Demir, kazıda birçok "mezar hediyesi" bulunduğunu belirterek, "Gözyaşı şişeleri, kap parçaları, pişmiş topraktan lahitler ortaya çıkarıldı. Bu eserlerin, Adana Müzesi'nde sergilenmek üzere restorasyonları yapılmaktadır. Bu alandaki mezarları da ilerleyen dönemde restorasyonla turizme kazandırmayı planlamaktayız." dedi.

#7
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

"MEZARLARIN, MAKEDON ASKERLERE AİT OLMA İHTİMALİ BULUNMAKTADIR" Eski Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı'nın hazırlıklarını bu bölgede yaptığını anlatan Demir, şunları kaydetti: "Aigeai Antik Kenti, Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle burada ortaya çıkardığımız Helenistik Dönem mezarlarının Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır. Bir kısmının bu askerlere ait olduğunu düşünmekteyiz."

#8
Foto - Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı

Demir, kazı çalışmalarının eylül ayı başında sona ereceğini, bulguların değerlendirilmesine göre çalışmalara devam etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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