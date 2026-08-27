Adana’daki antik kentte binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı
Adana'daki Aigeai Antik Kenti'nin Helenistik Dönem'e tarihlenen nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında 10 mezar gün ışığına çıkarıldı. Adana'daki antik kentte çalışmalarını sürdüren kazı ekibi, pişmiş topraktan lahitler ile "mezar hediyeleri" olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları da buldu. Kazının bilimsel danışmanlığını yapan Doç. Dr. Faris Demir, "Aigeai Antik Kenti, Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle burada ortaya çıkardığımız Helenistik Dönem mezarlarının Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır" dedi.