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Gündem Nihayet akıllandılar: Paşinyan'dan Türkiye sözleri!
Gündem

Nihayet akıllandılar: Paşinyan'dan Türkiye sözleri!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 12:16:00 -
Nihayet akıllandılar: Paşinyan'dan Türkiye sözleri!

Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Güney Kafkasya'daki çatışmalar sayfasını kapatmak ve bölgemizde sürdürülebilir barışı yaratmak için tarihi bir fırsata sahip olduğumuza gerçekten inanıyorum" dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine ilişkin görüştü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı.

Hükümet Binası'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Kobakhidze, Gürcistan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin asırlar boyunca mevcut olduğunu kaydederek, Paşinyan'ın Tiflis'te bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Paşinyan'a teşekkür etti.

GÜRCİSTAN, GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLİYOR

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barış sürecini desteklemeye devam ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Gürcistan, Güney Kafkasya'da istikrarı ve barış içinde bir arada yaşamayı destekliyor ve bu yönde bölgedeki zorluklarla başa çıkma sürecinde ortak çabalarımızın önemini vurgulamak isterim."

Bölgede barışın sürdürülmesi yönünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden müzakereleri de desteklediklerini aktaran Kobakhidze, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında üzerimize düşen rolü elimizden geldiğince üstlenmeye hazırız." dedi.

 "YÜZDE 80'İ ÜZERİNDE ANLAŞMAYI BAŞARDIK"

Basın toplantısında konuşan Paşinyan da Gürcü mevkidaşi Kobakhidze ile Güney Kafkasya'da barışın sürdürülmesi için çeşitli konuları ele aldıklarını aktardı.

Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden müzakereler sonucu iki ülke arasında sınır belirleme ve diğer konularda belli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade ederek, "İki yıl süren müzakereler sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin sağlanması yönündeki anlaşmasının yüzde 80'i üzerinde anlaşmayı başardık." dedi.

"PRATİK İLERLEME ELDE EDECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Ermenistan ve Azerbaycan'ın, 1991 Almatı Zirvesi'nde kabul edilen deklarasyonunda yer alan maddelere dayalı sınır belirleme süreci çerçevesinde uygulanacak bir anlaşmaya vardıklarını söyleyen Paşinyan, "Bu da demek oluyor ki bu sürecin temeli eski Sovyet cumhuriyetleri arasındaki idari sınırların belirlenmesi olacak. Yakın gelecekte Ermenistan-Gürcistan sınırının askerden arındırılması konusunda pratik ilerleme elde edeceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

 PAŞİNYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE SÖZLERİ

Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasının sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için de önemli olacağını ifade eden Paşinyan, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'daki çatışmalar sayfasını kapatmak ve bölgemizde sürdürülebilir barışı yaratmak için tarihi bir fırsata sahip olduğumuza gerçekten inanıyorum. Ayrıca, bu barıştan faydalananların sadece Ermenistan ve Azerbaycan'ın olmayacağını, aynı zamanda Gürcistan, Türkiye ve İran'ın da bu sürece eşit bir şekilde katılacağından eminim."

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