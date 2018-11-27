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Nihat Zeybekci kolları sıvadı! İşte ilk icraatı

Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Nihat Zeybekci, kolları sıvadı. Zeybekçi, ilk iş olarak İzmir'de dev bir miting yapacak.

27 Kasım 2018 Salı 20:41
Nihat Zeybekci kolları sıvadı! İşte ilk icraatı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Nihat Zeybekci, perşembe günü İzmir'e gelerek çeşitli temaslarda bulunacak ve AK Parti İzmir il binasında miting yapacak.

Dev miting için hazırlıklar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Nihat Zeybekci, seçim bölgesi İzmir'e perşembe günü gelecek. Seçim çalışmalarını resmen başlatacak olan Zeybekci için coşkulu bir karşılama yapılacak.

Çeşitli temaslarda bulunacak olan Zeybekci'nin AK Parti İzmir il binasının önünde geniş katılımlı bir miting yapacağı da öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:41
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Nihat Zeybekci
  6. İzmir Büyükşehir Belediyesi

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