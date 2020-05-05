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Spor

Nihat Özdemir yarın açıklamalarda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Nihat Özdemir’in yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacağını ve ardından da video konferans yöntemiyle basın mensupları ile bir araya geleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:33:51 -
Nihat Özdemir yarın açıklamalarda bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Nihat Özdemir’in yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacağını ve ardından da video konferans yöntemiyle basın mensupları ile bir araya geleceğini açıkladı.


TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek.


Yeni tip korona virüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00’te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek" ifadeleri kullanıldı.

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