Nihat Özdemir: “Yapılanlar kabul edilemez”

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, İzlanda’da havalimanında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, yapılanların kabul edilemez olduğunu belirtirken, Emre’ye yapılan hareketin de siyasi olduğunu ifade etti. Servet Yardımcı ise UEFA’nın durumdan rahatsız olduğunu ifade ederken, İzlanda Kaptanı Gunnarsson’un aynı durumu Konya’da yaşadığını söylemesi üzerine, “Kendisinin söyledikleri bizi üzdü. Konya’da böyle bir durum yaşanmadı” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün havalimanında İzlandalı yetkililerin milli takım kafilesine yaptığı uygulama ve bir İzlanda vatandaşının Emre Belözoğlu’nun açıklama yaptığı sırada gizlice arkadan gelerek fırça uzatmasıyla ilgili olarak konuşan Özdemir, durumdan yaşanan rahatsızlığı ifade etti. Konya’dan direkt olarak İzlanda’ya geldiklerini belirterek sözlerine başlayan Özdemir, “Futbolcularımızla beraber, havalimanına geldik. Burada bir misafirperverlik bekliyorduk ve gayet rahat kapıdan geçerek otele gelmek istiyorduk. Fakat maalesef hiç ummadığımız ve bizim için de büyük sürpriz olan bir şekilde, havalimanının güvenlik soruşturmasıyla ilgili olarak, bütün oyuncularımızın şahsi eşyaları titizlikle aranarak uzun bir zaman kaybetmemize neden oldu. Bu durum da hem oyuncularımız hem de bizler tarafından tepkiyle karşılandı. Bizim ülkemize geldiklerinde, Konya’da dahi kim gelirse gelsin büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz, federasyondan arkadaşlarımızı takımları karşılamaya gönderiyoruz, gümrük ve pasaport kontrollerinde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar eşlik ediyorduk. Burada bunu göremedik ve sıkıntı yaşadık. Sadece biz değil bütün Türkiye buna bir tepki koydu. Bu muameleye layık değildik, böyle olmamalıydı. Ayrıca UEFA şartnamesine ve geleneklerine göre de bu durumun böyle olmaması gerekiyordu. Sağ olsun devletimiz bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve bu sabah da Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Burada duyduğu üzüntüyü anlattı. Gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız Şenol Güneş ve bütün oyuncularımıza iyi niyet ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz de bunları kafilemize aktardık. Cumhurbaşkanımız, yarın gelecek olan Spor Bakanımızın bugün seyahat etmesine karar verildiğini ifade etti. Spor Bakanımız bu akşam bir heyetle buraya ulaşmış olacak. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı, milletimiz bu işe çok büyük tepki koydu. Evet üzüntülüyüz ama inşallah bu olay sporcularımız üzerinde müspet bir durum oluşturur ve bize yapılan bu kabul edemeyeceğimiz olaya karşı iyi bir futbol oynayarak tepki koyarlar. Buradan puan ya da puanlarla dönerek başarımızın devam ettiğini hep beraber görelim” ifadelerini kullandı.

“Olayın siyasi bir tarafı var”

Emre Belözoğlu’na yapılan hareketi önce anlayamadıklarını söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Norveç Büyükelçisi’nin İzlanda’ya gelerek konuyu açıklığa kavuşturduğunu ifade etti. Yaşanan olayın çok farklı anlamlar ifade ettiğini belirten Özdemir, “Biz başta ne olduğunu anlayamadık. Büyükelçimiz bugün Norveç’in Başkenti Oslo’dan geldiler ve kendisiyle görüştük. Maalesef bu hareketin basit bir hareket olmadığını gördük ve bu işin siyasi tarafının olduğunu büyükelçimiz bize anlattı. Irkçılığa benzeyen bir olay. Bunu ve burada yaşanan bütün olayları, UEFA’ya bir mektup halinde Servet Yardımcı’nın önderliğinde anlatacağız. Çok çirkin bir olay ve bunu büyük bir protestoyla karşılayacağız. Büyükelçimiz konunun üzerinde ve takip ediyor. Devletlerarası bir konu bu ve maalesef siyasi tarafı olduğunu da görüyoruz. Devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. UEFA nezdinde de kesinlikle bir yaptırımı var ama bunu UEFA Yönetim Kurulu ya da UEFA Ceza Kurulu yapacaktır” açıklamasını yaptı.

Yardımcı: “UEFA durumdan çok rahatsız”

TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yaşanan durumu UEFA’yla görüştüklerini belirterek, “Bizi çok rahatsız eden bu karşılamayı ben UEFA’yla görüştüm ve onlar da bu durumdan rahatsız, konuyu araştıracaklarını söylediler. Bugün ve yarın bütün detaylar netleştikten sonra biz de raporumuzu onlara göndereceğiz. Onlardan bu işin araştırmasını da detaylı şekilde yapılmasını isteyeceğiz” dedi.

“Konya’da böyle bir şeyin olması mümkün değil”

İzlanda Kaptanı Gunnarsson’un sabah yapılan basın toplantısında böyle bir uygulamayı kendilerinin de Konya’da yaşadıklarını açıklamasıyla ilgili konuşan Servet Yardımcı, “Bizi zaten en çok üzen olay bu. Bizim İzlanda Futbol Federasyonu’yla yakın ilişkilerimiz var. Onları, Türkiye’de oynadıkları her maçta çok iyi ağırladık ve misafirperverliğimiz her zaman ön plana çıkmıştır. Bu durum da her zaman takdirle karşılanmıştır. Çok yanlış bir bilgi ve uzaktan yakından alakası yok. Biz bu şekilde karşılanmayı beklemiyorduk. İzlanda Federasyon Başkanıyla görüştüm ve kendisi bizi ziyaret edeceğini söyledi. Dinleyeceğiz kendisini. Ama Konya’da böyle bir karşılama olması mümkün değil, böyle bir şey olamaz da zaten” dedi. Son olarak UEFA’nın bu konuyla ilgili ceza verip vermemesiyle ilgili konuşan Yardımcı, “Bizim raporumuzdan sonra gerekli prosedür başlanacaktır ve gelişmeleri birlikte takip edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.