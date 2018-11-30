Nihat Kahveci'den Karius yorumu: Kolsuz, refleksiz kaleci bize göre değil
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Sarpsborg maçında hatalı goller yiyen kaleci Loris Karius'u çok sert bir dille eleştirdi.30 Kasım 2018 Cuma 02:52
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Sarpsborg maçının ilk devresinde Karius ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Bir an önce gitsin...''
Nihat Kahveci ilk paylaşımında "Karius'a ben alıyım biletini bir an önce gitsin derim. Kolsuz, refleksiz kaleci bize göre değil" ifadelerini kullandı.
"Alın bunu alın...'
Karius'un yediği ikinci gol sonrasında ise Nihat Kahveci, "Alın bunu alın vallahi alın. Karius" şeklinde paylaşım yaptı.
Sporx
YORUM YAZ