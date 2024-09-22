Nihat Kahveci'den çok sert Fenerbahçe yorumu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendiren Nihat Kahveci, Mourinho ve Fenerbahçe'nin futbolunu sert bir şekilde eleştirdi. Kahveci, "Böyle bir maç hayatımda görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kontraspor'da açıklamalarda bulunan Kahveci, Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıdaki performansını eleştirirken, Jose Mourinho'nun takım üzerindeki etkisini de sert sözlerle eleştirdi.

"FENERBAHÇE SINIFTA KALDI"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıdaki futbolunu ağır bir dille eleştirerek, "İlk yarıda Maximin'i çıkarsam, rakip kaleye gitmeyen bir Fenerbahçe var. Tribündeki 50 bin kişinin sesini alsan rakip kaleye gidersin. Fenerbahçe, rakibe pozisyon vermemek konusunda da sınıfta kaldı. Hem savunmada hem de hücumda etkisizdi. İlk yarıda Tadic, Dzeko ve İsmail sahada yok gibiydi. Fred ise beklenenden uzaktı" ifadelerini kullandı.

"LIVAKOVIC'İN GOLLERDE HATASI YOKTU"

Kahveci, Fenerbahçe kalecisi Livakovic’in Galatasaray’dan yediği gollerde hatalı olmadığını dile getirirken, Galatasaray savunmacısı Davinson’un performansını övdü. "Davinson başka bir oyuncu, etrafındaki herkesi oynatıyor. Torreira ise görevini yine mükemmel şekilde yaptı. Galatasaray çok rahat hücum etti. İkinci yarıda Sara ve Yunus sahada etkili olurken, Fenerbahçe'de Osimhen’in son vuruşları kötüydü" dyerek değerlendirmesini sürdürdü.

HAKEM KARARLARI VE DERBİ YORUMU

Nihat Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimi hakkında da konuşarak, hakemin sonuca etki edecek bir hata yapmadığını söyledi. "Sarı kartlar tartışılabilir ama sonuca etki edecek bir karar yoktu. Fenerbahçe'nin penaltısı doğruydu ve verdiği 10 sarı kartın 9'u doğrudur" dedi.

"TADIC'İN EN KÖTÜ PERFORMANSI"

Kahveci, derbide Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Tadic'in sahadaki en kötü performansını sergilediğini belirtti. "Fenerbahçe sadece Maximin'e bel bağladı. Galatasaray ise beraberlik için oynamadı, kazanmak için sahadaydı. Fenerbahçe zaten iyi oynamıyordu, kazandığı maçlarda bile. En iyi performansları Lille karşısındaki turu kaybettikleri maçtı" diye konuştu.

MOURNHO'YA ELEŞTİRİLER

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı yapmadığını vurgulayarak, "Mourinho'dan çok daha farklı bir oyun beklerdim. Taraftarlar da çok şey bekliyordu, ama karşılığını veremedi. Maddi ve manevi en güçlü yönetimle kurulan bu kadronun sonuçları ortada. Szymanski ısrarını anlamıyorum, iyi oynatmıyorsun hocam" dedi. Kahveci, Mourinho'nun Galatasaray karşısında aldığı bu mağlubiyetle birlikte tartışmalı bir hale geldiğini belirtti.

"BÖYLE BİR MAÇ GÖRMEDİM"

Derbide oynanan futbolu eleştirerek sözlerini noktalayan Nihat Kahveci, "Hayatımda böyle bir oyun görmedim. Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç izlememiştim" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'nin performansına olan şaşkınlığını dile getirdi.