Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama: Dua edin, hocamızın rahatsızlığı...

Ölümcül koronavirse (Covid-19) yakalandığı iddia edilen ilahiyatçı Prof. Dr Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi oğlu Osman Hatipoğlu açıkladı.

Çiğerlerinden rahatsız olduğu ifade edilen Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarının ardından oğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babasının Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemediğini belirten Hatipoğlu, şu ifadeleri paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah’a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile..."

İnsanlıktan yoksunlar sevinç naraları attı

Nihat Hatipoğlu hocanın koronavirüs yakalandığı iddiaları sonrası insanlıktan yoksun kendini bilmezler, sosyal medyada sevinç naraları attı.