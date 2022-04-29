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Aktüel Nihat Hatipoğlu'ndan 'protez tırnak’ sorusuna yanıt: Cevabım sizi üzecek
Aktüel

Nihat Hatipoğlu'ndan 'protez tırnak’ sorusuna yanıt: Cevabım sizi üzecek

Ramazan ayı boyunca ekranda vatandaşların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bir vatandaşın, "Protez tırnak işi caiz mi?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 20:57:00 -
Nihat Hatipoğlu'ndan 'protez tırnak’ sorusuna yanıt: Cevabım sizi üzecek

Ramazan ayı boyunca ekranda vatandaşların sorularını cevaplayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bir vatandaşın, "Hocam güzellik uzmanıyım. Kalıcı makyaj ve protez tırnak yapıyor, buradan para kazanıyorum. Bunun günahı var mı?" sorusuna yanıt verdi.

“Cevabım sizi üzecek” diyen Nihat Hoca, “Böyle bir şeye doğrudur diyemem, hastalık durumu hariç tabii… Hastalıktan dolayı kaşı, saçı dökülmüş kişiler ayrı” dedi.

"Protez işini yapmayın"

Nihat Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Deri altına yapılan kalıcı makyaj abdest veya gusüle engel değil. Fakat Peygamber Efendimiz vücutla bu şekilde oynamayı hoş görmüyor. Protez tırnağın ise hiç kurtarır yanı yok, elinizden geldiğince kaçının! Protez tırnak abdest ve gusüle engeldir. Siz protez işini yapmayın, kalıcı makyajı ise sadece hastalar için yapın.”

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