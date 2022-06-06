'Nihat Hatipoğlu ve Fahri Kasırga istifa etti' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaylı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi 6 kişinin görevine son verilmiş ve yerlerine 5 yeni üye atanmıştı.

Hatipoğlu ve Kasırga'dan istifa kararı

SuperHaber'in iddiasına göre; 2015 yılından bu yana YÖK üyeliği yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile 2017 yılından beri kurul üyesi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK'teki görevlerinden istifa etti.

Yerlerine gelecek isimler yarın belli olacak

Haberde yer alan bilgiye göre; Kasırga ve Hatipoğlu'nun istifaları ile boşalan ve geçen hafta yapılan yeni atamalarla boşta bulunan bir üyelik için, yarın YÖK'te seçim yapılacak.