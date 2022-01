Nihat Hatipoğlu K-Pop üzerinden planlanan gerçekleri açıkladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü, ilahiyatçı, yazarımız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinin sorularını cevapladı.

- Dini hep manevi olarak tanımlarlar. Sanki dünyadaki maddi sorunlara, hayattaki sıkıntılara çözüm olamayacakmış gibi... Din her soruna yanıt verir değil mi?

Özellikle inançsızlık aşılayan sosyal medya hesaplarından gençlerin uzak durması lazım. Bunlar belli yerler tarafından algı oluşması için piyasaya servis edilmiş yerler. İyi niyet ya da bilimsel dayanakları yok. İdeolojik faaliyetlerdir. İnancından kopmuş gençleri idare etmek istiyorlar. Çünkü Allah'tan kopanları kendilerine bağlamaları kolay olur. Gençler birlikte zaman geçirdikleri arkadaşlarından etkilenmemeliler. Akıllarıyla hareket etsinler. Dinin cevap veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Felsefe tartışır, din hayatın kendisidir. Bir zamanlar felsefe dinin yerine konulmaya çalışıldı. Felsefede birinin beyaz dediğine diğeri siyah diyebilir. Felsefi argümanlar yaşamış yorgun bir nesil ortaya çıkar. Felsefe olanı konuşur. Allah'ın kitabı ise olmuşu, olanı ve olacağı konuşur. İkincisi felsefe size bir hayat tarzı sunmaz ama din sunar. Nasıl hareket etmeniz gerektiğini eksiksiz anlatır. Yemekten uykuya ticari hayattan su içmeye kadar her şeyi anlatır size. Din bir hayat tarzıdır. Gençlere bunu anlatmak gerekir. Gençlerle konuştuğumda dinle ilgili bir problemlerinin olup olmadığını soruyorum. Dine karşı olanların oluşturmaya çalıştığı bir karalama var. Tüm kutsalları eleştiriyorlar. Çocuklar bazen o furyaya kapılıyorlar. On dakika konuştuğumuz gençlerin yanlış anladığı her şey düzeliyor.

K-Pop tehlikesi

Gençlerin tek bir din ve tek bir inanç altında toplanmasının kurgulandığı söyleniliyor... Dinsiz, cinsiyetsiz toplum... Siz bunu hissediyor musunuz?

Kore'de K-Pop adlı bir akım var. Onların hepsinin cinsiyeti belli değil. Türkiye'de de hayranları çok fazla. Hatta onlara karşı dikkat edilmesi gerektiğine dair yazılar yazanlara binlerce tehdit geliyor. Bu da bir operasyon. Sadece para kazanmak için yapılan bir proje değil. Bir ideoloji! "Benim dinim yok, sevdiğim kişiyle karşılaştığımda onun dini ya da dinsizliği benim inancım olacak. Benim cinsiyetim de yok, belli bir yaşa gelince kendime cinsiyet seçerim" diyorlar. Bunların milyonlarca hayranı var ve Türkiye'de de çok sayıdalar. 12-13 yaşındaki çocuklar bunlar ve etkilenmemeleri mümkün değil. Bazı din kurumlarına karşı tahammülsüz olanlar, gençleri korumak istediklerini söylüyorlar. Gayeniz gençleri korumaksa bu faaliyetleri görmüyor musunuz? "Salt Allah'a, yaratıcıya inanıyorum" cümlesinin içi boştur. Hz. Muhammesiz din projesi oryantalistlerin dünyaya angaje ettiği tehlikeli bir projedir. "Peygamberinizden vazgeçin" diyorlar, ardından "Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed'e indi ondan da vazgeçirin" diyecekler. Bir müddet sonra "Allah'tan da vazgeçin" diyecekler. Gençleri ikaz ediyorum ve gençler bu ikazı dinliyorlar.

Siz üniversite hayatının içindesiniz. Rektörsünüz. Gençleri takip ediyorsunuz. Günümüzdeki gençlerin en takıntılı olduğu, şikâyet ettiği konuların ne olduğunu gözlemliyorsunuz?

Batı'da 'Tauting' denilen bir kavram var. Alay etmek manasına geliyor ve Batı'da yükselen bir değer. Bu kelimenin yazdığı tişörtler giyiyorlar, "Gelecekle, ailemle, parayla, ölümle alay ediyorum" diyorlar. Bir an önce de ölmek istiyorlar. Batı'da popüler olan bir akım da istifa dilekçelerini sosyal medyadan paylaşmak. Bu paylaşımlarının altına, "Artık bir patrona, onun vereceği paraya kul olmak istemiyorum. Kendime kul olurum, istifa ediyorum" diyorlar. Umut yok, hayattan haz alamıyorlar, inançları yok. Kurulu olan tüm düzenlere savaş açıyorlar. Gençler kendine bir totem edinip bunlara tapınmaya çalışıyor. Bu bir inanç kaosu... Sadece Müslümanlar değil Hristiyan geçler de kiliseye, Yahudiler havraya gitmiyor. Dünyanın sorunu bu.

Gençler bireyselleşmeye mi başladı?

"Az kazanayım kimse bana karışmasın, internetim olsun yeter" diyor gençler. Eskiden ünlülerin hayranları olurdu ama günümüzde azaldı. Çünkü gençler kendini ünlü görüyor. "Sosyal medyada ben de onun kadar ünlüyüm" diyor. Bu tehlikeli aslında. Öğrencilerde ateizm, deizm, Budizm, septisizm, naturalizm gibi değişik felsefeler mevcut. Bu bir moda gibi dünyaya sunuluyor. Bu geçecek! Çünkü gençlerin dimağları tazedir, kötü niyetli değillerdir. Kalpten konuşurlar. İnat değiller, yüzleri güler. Üniversitede tüm hocalara "Yüzü asık sorunu olan bir genci görürseniz onunla konuşun, derdini öğrenin, benim çözebileceğim bir şeyse beni haberdar edin hemen çözelim" diyorum. Toplumun, anne babanın da böyle bakması lazım.

Gençlik ergenlik zor bir dönemdir. Gezmek, tozmak, dünyevi zevklerden faydalanmak istiyorlar. Aileler bu dönemde çocuklarına nasıl rehber olmalılar?

Gençler özgür, ben gezdiğim her yerde gençleri görüyorum. Kafeler gençlerle dolu, gayet rahatça oturup sohbet ediyorlar. Özgürlük de var Türkiye'de. Gençlerin sınırları kendilerinin çizmesi gerekiyor. Kırmızı çizgileri olmalı! Anne baba "Çocuğun akşam şu saatte evde olmalısın" diyebilir. Çocuk yazın kendi başına tatil yapmak isteyebilir. Bu konularda çocuklarınıza güvenin. Güvenebilmek için de onları çok iyi yetiştirmelisiniz. Neyin haram, neyin günah olduğunu, neyin ona zarar verebileceğini bilmesi gerekiyor. Bu nedenle sınırsız bir özgürlük akabinde doyumsuzluk getirir. Bilim insanları çağımızdaki en büyük problemlerinin odaklanma sorunu, bitkinlik olduğunu söylüyor. "Bohem, karamsar bir hayatı tercih ediyorlar, en ufak şeyde nem kapıyorlar" diyorlar. En ufak sebepten cinayet işlenebiliyor bu ülkede. Bunları gençlere aileler, gazeteler, yazarlar anlatmalı.

Aileler çocuklarına manevi değerleri anlatırken nelere dikkat etmeli?

Anne-baba çocuğunu zorlayarak ibadet ettirmemeli. Çünkü iman zorlama ile olmaz. Namazı, orucu, peygamberi tabii ki anlatacaksınız ama bunları anlatırken şefkatli olacaksınız. Çocuğunuza şefkatle muamele edin. Başlarını açan kızlarımız oluyor. Anne-babalar beni telaşla arıyor, "Sakin olun" diyorum. Peygamberimizin metodu kolaylaştır zorlaştırma, sevdir nefret ettirme. Kızlarımız nasıl kapanıyorsa açılabilir de! Kapanırken Allah emrettiği için kapanıyor. Kapalılığın getirdiği bir hassasiyet var. Bazen bu hassasiyette sıkıntı yaşayabiliyorlar. Anlayışla karşılamak, onlarla sohbet etmek gerekir. Başörtünün dinin bir emri olduğunu, bunun da bir imtihan olduğunu söylemek gerekir. Yoksa "Başörtülüler mükemmel, başörtüsüzler mükemmel değil" diyemeyiz. Öyle bir bakış tarzımız yok. Aileler sakin olmalı. Genç kızlarımız sıkıntı yaşıyor olabilir. Sohbet etmeli, yapıcı olmalılar. "Asla açamazsın" demek doğru değil. Çünkü ibadet zorla olmaz. Muhabbet ve sevgiyle olmalı. İslam bu tür konularda toleranslı. Peygamber zorlamıyor, teşvik ediyor. Siz de etrafınızdakilere tebliğ edin ama zorlamayın. Sevgi ortamı oluşturun. Ben bir baba olarak çocuklarım namaz kılmanızı çok isterim, namaz Allah'la sohbettir. Hatta "Ben unutursam bana hatırlatın" demiştim. İlk oruç tuttuklarında onlara hediye almıştım. Babalıktır bu, teşvik edersiniz, sevdirirsiniz. Göreviniz nefret ettirmek değil.

