Nihat Genç'ten Özgür Demirtaş'a zehir zemberek tepki! 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'

Nihat Genç sosyal medya hesabından milliyetçi bir parti kuracağını açıkladı.

Genç'in mesajını alıntılayan Özgür Demirtaş ise "sağa sola hakaret partisi" ifadesini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın yorumuna sinirlenen Nihat Genç'in tepkisi sert oldu.

Genç Demirtaş'a şu sözleri yöneltti:

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Özgür Bey, biz cumhuriyetçi vatanseverleriz, IMF'in, Dünya Bankası'nın, finans kurumlarının ve sömürgeci şirketlerin maaşlı soytarısı hiç değiliz!

Taktıkları pahalı saatler ve aldıkları dolarlı maaşlarla şekil yapıp insanları böcek gibi gören milliyetsiz vatansız Allahsız ve ahlaksız insanlarla işimiz olmaz!

Gecenin bu saati canınız biraz eğlenmek için galiz porno hard hakaret küfür kırbaç çekmişse, piyasalarınızda mazoşizm krizlerinizi tedavi edecek özgür demokrat internet sitelerini arayın!