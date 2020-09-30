Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi

Veryansın TV’de yazarlık yapan Nihat Genç, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Nihat Genç, 2018’de yayın hayatına başlayan Haber Global’in politikasını sert bir dille eleştirdi.

Nihat Genç yaptığı açıklamada, ‘Bu Haber Global ne ayak,hem Haluk Kırca'yı çıkartıyor hem Akın İpek'in Kanaltürk programcısı ve FETÖ'cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in kankisi Candaş Tolga program yapabiliyor, hayırdır, ne karmaşık ne derin işler?’ ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

Haluk Kırca, geçtiğimiz haftalarda 'Jülide Ateş ile 40’ programına konuk olmuştu. Sunucu Candaş Tolga Işık ise aynı kanalda, ‘Candaş Tolga Işık Az Önce Konuştum’ isimli programı yapıyor.