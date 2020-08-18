  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:51:00 -
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Uzun süredir CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında Abdullah Gül'e sahip çıkarak ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ dedi. 

Yazar Nihat Genç ise CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül tutumuna sert eleştiriler getirerek göndermelerde bulundu.

Nihat Geç yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ve Ekmeleddin aşkından gına geldi. Bu haberler artık siyasete dair değil magazine ait, Uçankuş TV'de yayınlanmalı. Şok şok şok, Abdullah Gül'le Kılıçdaroğlu Çeşme'de yakalandı. Flaş flaş Ekmeleddin'le Kılıçdaroğlu Alaçatı'da başbaşa... Bodrum'da yazın keyfini çıkarttılar, Abdullah Gül nefes kesti, Ekmeleddin'den cesur pozlar, İmamoğlu'ndan kaçamak bakışlar, Kılıçdaroğlu'nun selülitleri, İnce klasını konuşturdu, az sonra... Sizinle dalgasını geçenlerle dalganızı geçemiyorsanız ya köle ya bir midye türü ya da Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök vs işte öyle bir şeysiniz..." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Süper bir yazı...  
  • Yanıtla

ayşe mut

Çiller delikanlıymış
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Dünya

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak

Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepk..
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı
Siyaset

Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı

Muhafazakar kesimden oy alabilmek için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 2023’te aday göstermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı