Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Uzun süredir CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarında Abdullah Gül'e sahip çıkarak ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ dedi.

Yazar Nihat Genç ise CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül tutumuna sert eleştiriler getirerek göndermelerde bulundu.

Nihat Geç yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ve Ekmeleddin aşkından gına geldi. Bu haberler artık siyasete dair değil magazine ait, Uçankuş TV'de yayınlanmalı. Şok şok şok, Abdullah Gül'le Kılıçdaroğlu Çeşme'de yakalandı. Flaş flaş Ekmeleddin'le Kılıçdaroğlu Alaçatı'da başbaşa... Bodrum'da yazın keyfini çıkarttılar, Abdullah Gül nefes kesti, Ekmeleddin'den cesur pozlar, İmamoğlu'ndan kaçamak bakışlar, Kılıçdaroğlu'nun selülitleri, İnce klasını konuşturdu, az sonra... Sizinle dalgasını geçenlerle dalganızı geçemiyorsanız ya köle ya bir midye türü ya da Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök vs işte öyle bir şeysiniz..." ifadelerini kullandı.