Nihat Genç’ten olay açıklama! Atatürk kız kardeşini jandarma zoruyla kısırlaştırdı

Veryansın TV'de program yapan Yazar Nihat Genç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk yapmak istemediğini, çünkü ölünce kendisinin yerine çocuğunun geçirilmek istenmesini önlemek istediğini iddia etti.

Nihat Genç, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a, padişahların çocuklarını öldürtmesine benzen bir uygulamaya imza attığını söyledi.

"Bunlar çok bilinmez, yazılmaz da! Atatürk, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla, bak bu insani bir şey değildir, Atatürk insanlık dışı bir şey yapıyor! Nasıl hin Osmanlı'da padişahlar kendi evlatlarını öldürdü ya! Tam öyle değil ama onu anımsatacak bir şey yapıyor. Kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtmüş ve orada yumurtalıklarını aldırtarak onu kısırlaştırmıştır" iddiasında bulunan Nihat Genç "Çocuğu olmasın diye yapmıştır. Neye çocuk olmasın! Atatürk niye çocuğu olmaması için mücadele etti? Önlem aldı hatta biraz da insani şeyleri zorladı? Sebebi, kendi gittikten sonra ikinci Atatürk'ü getireceklerdi. Şu anda belki de 4. Atatürk döneminde yaşıyorduk." diye konuştu.