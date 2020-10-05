Nihat Genç'ten, kitap çıkaran Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'a ironik gönderme

Yeniakit.com.tr

Nihat Genç; bidon kafa Yılmaz Özdil ve ‘şokk.. namaz kılınıyor’ haberlerinin mümessili Uğur Dündar’ı sosyal medya hesabından şamar oğlanına çevirdi.

Ekranlarda ‘laikçilik’ naraları atan her fırsatta milli ve manevi değerleri ağzına dolayan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar Kemalistlerin paralarını araklamaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ü anlattığı kitabını 2 bin 500’e satarak Kemalistleri soyup soğana çeviren Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yeni kitaplarını çıkardı.

Kemalistlik üzerinden milyonları cebe indirdi

Atatürk ile kandırdığı Kemalistler üzerinden milyonları cebe indiren ve kaçak villa sahibi Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’ı; Nihat Genç sosyal medya üzerinden ironi yoluyla eleştirdi.

Nihat Genç, “Atatürkçü dernekler, çağdaş kadın dernekleri, Fenerbahçeliler, İzmirli teyzeler, sosyal yardım dernekleri! 'Bakıma muhtaç yazarlarımız' Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın yeni kitapları çıktı, alınız, aldırınız. Yardıma en ihtiyaç duyulan bu zamanlarda desteklerinizi esirgemeyin!” ifadelerini kullandı.

Nihat Genç'in o paylaşımı:

‘Atatürk’ maskesiyle lüks bir hayat yaşayan ancak yoksul edebiyatı yaparak da halktan bir insan olduklarını iddia eden Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’ın kitap çıkardığını duyan sosyal medya kullanıcıları ise güldüren yorumlarda bulundu.

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’a; ‘2 bin 500’den biraz aşağı düşsek alacağız’, ‘Saman ithal ettim, kitapların yanında promosyon olarak dağıtalım’, ‘Yozdil ve John bu kafaları daha çok söğüşler’ yorumları yapıldı.