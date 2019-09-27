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Nihat Genç’ten gündemi sarsan ifadeler! ‘Deprem tüccarı ekranlar’

Nihat Genç, İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:52
Nihat Genç’ten gündemi sarsan ifadeler! ‘Deprem tüccarı ekranlar’

Nihat Genç, İstanbul’daki depreme ilişkin kaleme aldığı yazısında ‘ekranda çubuk sallıyorsunuz’ diyerek, medyada deprem ile ilgili bazı yayınları eleştirdi.

İşte o yazının bazı bölümleri,

Başta Habertürk dün hangi ekranı açsam, isim vermeden soyut genellemelerle yetkililer(?) binalar(?) suçlanıyor.

O dev binaları yapanların adlarını niye vermiyorsunuz?

O dev müteahhitleri niye teşhir etmiyorsunuz?

Ne güzel her dönemde haklı olmak!

Ne güzel her dönemde baskın çıkmak!

Çıkart üç tane bilim adamını ekrana ‘bakın biz sorumlu yayın yapıyoruz’ diye göz boya, eski Kayserili tüccar fıkrası gibi eşeği boya boya yine sat.

Kardeşlerim, bu sahtekarlara inanmayın, Kant’ın ünlü lafıdır: “Bilmeye öğrenmeye cüret edin.”

Ekranda çubuk sallıyorsunuz

Elinize geçirmişsiniz fay haritalarını gece yarılarına kadar elinde çubuk o fay bu fay göster, milleti uyutun.

İmamoğlu'nu 1 saat konuşturdunuz

Bunu da geçtik, milletin korkudan geceyi sokakta geçirdiği günün gecesi dahi şovmen siyasetçileri parlatmaktan geri durmuyorsunuz, İmamoğlu’nu ekranda bir saat konuşturdunuz, İmamoğlu, “şu projem var şu fikrim var şu planım var” diyebildi mi?

Ya da şu gökdelenlere izin vermeyeceğim şu binaları yıkacağım şuralara yasak getireceğim diyebildi mi. Ey millet bir müteahhit başkan başka müteahhitlere karşı tabii ki diyemez!

Kardeşlerim, yolsuzlukları ihaleleri üç kağıtçıları iltiması torpili açık açık adlarını vererek konuşamıyorlar, tek verdikleri adres fay haritaları.

Fay haritalarının ne suçu var iki de bir sanık suçlu sandalyesine onları oturtuyor konuşturuyorsun!

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 15:52
  1. Kayseri
  2. Nihat Genç
  3. İstanbul
  4. deprem
  5. son dakika İstanbul depremi
  6. Habertürk
  7. medya
  8. fay hattı
  9. Ekrem İmamoğlu

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