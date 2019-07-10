Nihat Genç’ten gündemi sarsacak uyarı: Yeniden saldırı içerisindeler

Gazeteci Nihat Genç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan'ı kastederek 'Bunların yaptığı yeni barbar saldırıları" dedi.

Nihat Genç, yeni parti hazırlığında olan isimlerin arkasında dış güçlerin olduğunu söyledi.

Genç, yeni hareket içerisinde olan isimleri barbarlara benzeterek "Yeniden büyük bir saldırı içerisindeler. Saldırı anını bekliyorlar. Şimdi de Ali Babacan ile harekete geçiyorlar. Artık yeni bir barbar saldırısını Türkiye kaldıramaz. Ali Babacan'lar, Davutoğlu ve İYİ Partililer bunlar yeni barbar saldırıları. Gladyo'nun küçük nüveleri" ifadelerini kullandı.