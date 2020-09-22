Nihat Genç’ten Emre Kongar’a çok sert sözler! “Bunu yapın ki cumhuriyetçiler iyice düdüklensin”

Cumhuriyet paçavrasında köşe karalayan ve Amerikancı Merdan Yanardağ’ın kanalın Tele1’de yorum yapan Emre Kongar, son yazısıyla Kemalist Nihat Genç’i küplere bindirdi. Veryansın TV’deki yazısında Emre Kongar hakkında çok sert bir yazı kaleme alan Nihat Genç, Kongar’ı cehaletle suçladı.

Son yazılarında sürekli Kongar’ın cehaletinden bahsettiğini vurgulayan Genç, “Emre Kongar bana müsaade etmiyor ki kendi cehaletini kendisi ifşa etmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kongar’ın “her döneme uygun koyunlar için” Kenan Evren dönemine ayrı, Turgut Özal dönemine ayrı, liberallere ayrı, Erdoğan dönemine ayrı, İmamoğlu’na ayrı Atatürkçülük dizayn ettiğini savunan Nihat Genç, bugün de Ecevit dönemi için yeni Atatürkçülük ürettiğini söyledi.

Ecevit döneminde Altı Ok’a yapılan ilavelerden bahsettiği gerekçesiyle Kongar’a, “Bir şeye niye ilave yaparsın, eksik bulduğun için ya da 'modaya' uydurmak için” diyen Nihat Genç, eşitlik ilkesi, özgürlük maddesi ve gelişmenin bütünlüğü ile etkinliği maddesi eklenmesine adeta ateş püskürdü.

Kongar’ın aklını zorladığın ve pes ettiğini belirten Veryansın TV yazarı, “Gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği” ifadesinin ne anlama geldiğini sordu.

Kongar’ın Mustafa Kemal’in ilkelerine yaptığı eklemelerle dalga geçen Nihat Genç, “Şimdi efendim, Masterchefimiz Emre Kongar'a dönelim, Atatürkçülüğü salamura edip iki gün dolapta bekleteceksin. Altı Ok'ları bir güzel kızgın yağda 'mühürleyeceksin' ki suyunu salmasın” dedi.

Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu için Atatürkçülüğün geniş paça olması gerektiğini söyleyerek Kongar’a ilişkin alaycı ifadelerine devam eden Nihat Genç, “Altı Ok'u düdüklüde iyice haşlayacaksın, iki diş sarımsak rendeleyip üstüne hindiba ilave edeceksin ve düdük sesini duyunca kapağı açacaksın, ki cumhuriyetçiler iyice düdüklensin” dedi ve bu yeni tip Kemalizm’i Cumhuriyet Gazetesi’nde tabaklayıp servis etmeleri gerektiğini belirtti.

Bu yemeği yiyenin bir daha iflah olmayacağını söyleyerek Kongar’ın eklemelerine sert çıkan Nihat Genç, “Krize girip bir ömür yataktan çıkamayışının sebebi budur” diye yazdı.

Kongar’ın elli yıldır Atatürkçülük ve Altı Ok’a tadını, kıvamını veremediğini söyleyen Genç, “Yanına balık, rakı, salata, menüye yemeğin adını da yazıverin: 'Gelişmenin Bütünlüğü ve Etkinliği!' Afiyet Olsun. diyerek çakma çağdaşların rakı üzerinden ilericilik taslamasına da gönderme yaptı.

Genç şunları yazdı:

“Herkes evindeki perdeleri koltukları halı kilimleri hemen 'geliştirip bütünleştirsin' ve koltuk ve perdelerini kucaklarına alıp meydanlara koşsun!

Açılımcıları etnik milliyetçileri bölücüleri FETÖ'cü liberalleri Aydın Doğan artıklarını vs. hepsini 'tabaklayalım' beyler!

Yetmedi, 'gelişmiştiik bütünleştiiiik'i ıslıkla da söyleyebilmeliyiz.

Dehamız filozof Marterchef'imiz bu yemeği sabırla tutkuyla coşkuyla kırk uzun yıl verdiği uğraşlarla hazırladı.

Geçmişten bugüne döktüğü tere bakın insanüstü çabalarına bakın, Atatürkçülük ve Altı Ok'u kaynattı olmadı, ıslattı olmadı, gübreledi olmadı, budadı olmadı, Kaftancıoğlu, Demirtaş, Ekmeleddin, Abdullah Gül, kim varsa yemine yalağına boca etti, olmadı.

Ama sonunda güncelleşip gelişip bütünleşip etkinleşip kıvamını buldu!”

Kongar’ın kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyişine de değinen Genç, alaylı bir dille, büyük dahi filozoflardaki o muazzam suskunluğu görünce hayran olduğunu belirtti.

Elli yıllık uğraşın sonunda kıvamın nihayet tuttuğunu dile getiren Genç, Atatürkçülük için eksik olan parçanın 'gelişmenin bütünleşmesi ve etkinliği' olduğunu kaydetti.

Bu keşfi Kongar'ın değil kendisinin yapmak isteyeceğini ama yapamadığını söyleyen Veryansın TV yazarı, bu tarz “muazzam” keşifleri ancak büyük filozofların yapabileceğini ve çağdaşlarının onları hiçbir zaman anlayamayacağını kaydetti.

Veryansın TV yazarı Kemalist Nihat Genç, yazısını şöyle noktaladı:

"Serin sonbaharın sokaklarına çıkın temiz havayı içinize çekin ve cumhuriyetçiler, hep birlikte özerkleşin açılımcılaşın kaftancıoğlulaşın imamoğlulaşın Abdullah Gülleşin Davutoğlulaşın: 'gelişip etkinleşip bütünleşin'.

Toprak bütünlüğümüzün asla tartışılamayacağını, asla siyaset-ittifak konusu yapılamayacağını, hepiniz öğrenene kadar yakanızı bırakmayacağım."