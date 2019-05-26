Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?

Muhalif gazeteci ve yazar Nihat Genç'ten 23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimleri hakkında çok önemli açıklamalar geldi.

Youtube kanalı Veryansın TV'de çarpıcı iddialar gündeme getiren Nihat Genç, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok ağır suçlamalar yöneltti.

Ekrem İmamoğlu'na "iman" edenlerin ileride çok pişman olacaklarını dile getiren Genç, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun HDP/PKK ile yaptığı seçim pazarlığını deşifre etti.

İmamoğlu İSPARK'ı PKK'ya mı peşkeş çekti?

"İmamoğlu ya da CHP seçim rüşveti olarak ne verdi?" diye soran Nihat Genç, CHP adayının HDP ile seçim rüşveti konusunda anlaştığını ima etti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"İki tane meclis üyesi mi... Yoksa? İSPARK diye bir şey var, otoparklar... Otopark, on bin tane otopark var... Bunların işletmesi. Bu İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elamanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil! İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil demek!"

"İstihbarat zaafiyeti doğurur" uyarısı

Böyle bir ihtimal karşısında yaşanabilecek istihbarat zaafiyetine karşı uyarılarda bulunan Genç, PKK'nın hendek eylemlerini hatırlatarak, "Mardin'de yolları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleri ile gördünüz!" dedi.

Nihat Genç şöyle devam etti;

"Bu istihbari açından çok tehlikeli bir şey mi, değil mi? Hadi soruyorum; İSPARK'ın HDP'ye bir seçim rüşveti olarak verilmesi, bir örnek olarak bunu veriyorum, bir aydın olarak felsefe okudum, mantık okudum, kafamdan yorumlayıp söylüyorum size... İSPARK'ın HDP'ye bir seçim rüşveti olarak verilmesinden sonra İstanbul'un güvenliği ne olacak, bu sorunun cevabı var mı? İmamoğlu'nu yine desteleyin, ama uyanık olun iman etmeyin, iman ederseniz yarın soru soramazsınız! 'Sen ne yaptın' diyemezsiniz? FETÖ'de olduğu gibi.."

Yeni bir internet sitesi kuracak

Diğer yandan, Nihat Genç konuşmasında kendisine yeni bir internet sitesi kuracağını da açıkladı.

Uzun yıllardır ODA TV ile birlikte medyada yer alan ve yazı ve yorumlarını ODA TV markası altında yayınlayan Nihat Genç'in bu kararı almasında, ODA TV'nin Ekrem İmamoğlu yanında saf tutmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Nihat Genç'in, "İnternet haber sitesi veryansın.com... Şunu da desteklemeden bunu da destelemeyen ama ülkenin bekasını destekleyen, doğru olanı destekleyen bir kanala hızla ihtiyacımız var" sözleri de ODA TV'ye bir "tarafsızlık" eleştirisi olarak algılandı.

ODA TV son günlerde sık sık, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'a övgü dolu haberleri ile gündeme geliyor.