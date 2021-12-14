Nihat Genç Yılmaz Özdil'e verdi veriştirdi: Beyni sulanmış Y. Özdil, artık rakıya tapıyor!

Mustafa Kemal üzerinden Kemalistleri gazlayarak dünyalığını kazanan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Ölmeme günü…" başlıklı bugünkü yazısında akıl almaz bir şekilde ‘rakı’yı övdü.

Okuyanların “bu adam neyin kafasını yaşıyor” dedirten skandal yazıda Özdil, milli ve manevi değerler tarafından yasaklanan, bilimsel olarak da yararından çok zararı olduğu kanıtlanan alkol barından ‘rakı’dan güzel bir şeymiş gibi bahsetti.

AK Parti genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye İstatistik Kurumu'na güvenmeyeceksin de, masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin” sözlerinden yola çıkan Özdil, ‘pes’ dedirten ifadelere yer verdi.

Nihat Genç verdi veriştirdi

Bütün yazısı boyunca rakıyı överek büyük bir rezalete imza atan Özdil’e kendi mahallesinden olan bir isimden, gazeteci yazar Nihat Genç’ten çok sert tepki geldi.

Genç, sosyal medya hesabından şunları yazdı;

Yılmaz Özdil milli egemenliği, milli mücadeleyi, hatta Çukurova'yı, tohumu, bereketi her şeyi rakıyla açıklıyor. Rakı şişesini sokmadığı yer kaldı mı, .ötünden başka! Beyni sulanmış Y. Özdil, artık rakıya tapıyor! İbretle okuyun, memleketi rakıdan ibaret gören ve ülkenin bütün etnik, siyasi renklerini rakıyla güzelleştirip (?!)aklınca memleketi rakıyla kurtaran, sıyırmış şarlatan! Ve, rakı 'Kürt realitesidir' diyor, kafa o biçim, zum ağbimiz! HDP öyle bir meze yapmış, Rumlar öyle bir rakı sofrası kurmuş ki Yılmaz Özdil 'helali hoş olsun' deyip kıyak kafayla memleketi veresi gelmiş! A. Altan kadın memesine, Özdil rakıya... Kafayı bulan veriyor!