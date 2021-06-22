Nihat Genç, Sedat Peker'i kutladı! Bu nasıl aşk?

Yurt dışına kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına atlayan Kemalistlerden biri de Nihat Genç oldu.

Soner Yalçın ile aralarında çıkar çatışması sonrası Oda TV ile yollarını ayırmak zorunda kalan Kemalist Nihat Genç,YouTube üzerinden yayımladığı videolar ve iddiaları ile gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Nihat Genç, yaptığı paylaşımda “Kokain baronlarının, din tüccarlarının hırsız yüzlerini ortaya çıkartan, tövbe getirip Allah’a ve milletine sığınmış, alemlerin babası, muhalefetin babası, kırk yaş altındakilerin babası, Sedat Peker’e Allah ömür versin, yadellerde Allah’a emanet olsun, babalar günü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker ise kendisine yönelik iltifatlarda bulunarak Nihat Genç’e hayran olduğunu bildirdi. Peker, “Nihat ağabey (Genç), elimden geldiğince programlarınızı izleyip dik başlı oluşunuza her zaman saygı duyarım. Bu kelimeleri sizden duymak benim için çok değerli. İnşallah layık olurum” dedi.

Nihat Genç ile Sedat Peker arasında sosyal medyada geçen karşılıklı iltifat mesajları ‘Bu nasıl aşk’ yorumlarına neden oldu.