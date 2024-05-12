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Gündem Nihat Genç İmamoğlu’nu paçavraya çevirdi! Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini saklamış.
Gündem

Nihat Genç İmamoğlu’nu paçavraya çevirdi! Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini saklamış.

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:48:00 - 2024-05-12 13:01:36

Muhalif yazar Nihat Genç Veryansın TV’de yaptığı söyleşide İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. “Bu o kadar terbiyesiz adam ki servetini saklamış.” Diyen Genç Uğur Dündar’a da gönderme yaptı.

Muhalif yazı ve görüşleriyle tanınan yazar Nihat Genç çıktığı Veryansın TV programında İmamoğlu’nu paçavraya çevirdi. İmamoğlu’ndan ‘Laz Müteahhit’ olarak bahseden Genç İmamoğlu’na ‘Servetini saklayan terbiyesiz adam” benzetmesini yaptı.

O soruyu soramayan Uğur Dündar da Nihat Genç'ten nasibini aldı

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