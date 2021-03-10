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Gündem Nihat Genç İmamoğlu'nu aklamaya çalışan Soner Yalçın'a giydirdi
Gündem

Nihat Genç İmamoğlu'nu aklamaya çalışan Soner Yalçın'a giydirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımı sonrası onu aklamaya çalışan Soner Yalçın'a tepki gösteren ulusalcı gazeteci Nihat Genç, Yalçın'ın bu yazıyı talimatla yazdığını belirterek tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 12:26:00 -
Nihat Genç İmamoğlu'nu aklamaya çalışan Soner Yalçın'a giydirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde attığı tweette İYİ Parti Genel Başkanı ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı örnek vermesinin yankıları sürüyor. Kamuoyundan büyük tepki alan paylaşımın ardından bazı isimler İmamoğlu'nu aklamaya çalışırken, bazı isimler ise bu kişilerle dalga geçmeye başladı.

Soner Yalçın'dan İmamoğlu'nu aklama yazısı

İmamoğlu'nun tweetine tepkiler yükselirken, yalan haberlerle bilinen ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın, bugünkü yazısında HDP'li Pervin Buldan'ı anlattı. Buldan'ın geçmişini anlatan Yalçın, terörle iltisakına değinmeyerek yaşadığı acı olayları işleyerek İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı. Yalçın'ın bu yazısı sonrası ise ulusalcı gazeteci Nihat Genç, Yalçın'ı tiye aldı.

İmamoğlu: Soner Yalçın'a söyle hemen yazı yazsın

İmamoğlu'nun tweeti sonrası "İmamoğlu anlaşılan oy uğruna Eş Başkan oluvermiş, utanıp çekinmeyin İmamoğlu, Sakine Cansız'ı Kaftancıoğlu'nu ve PKK'lı kadınları da araya sıkıştırıp kutlayıverin." tepkisini gösteren Genç, Soner Yalçın'ın İmamoğlu'nu aklama yazısına da tepki göstererek tiye aldı. Köşesinde bu konuya değinen Genç, Yalçın'ın bu yazıyı talimatla yazdığını belirterek şu satıları kullandı;

İmamoğlu: Sebastiaaannnn! (Murat Ongun).. Oğlum, kadınlar gününü Pervin Buldan'a adayıp ortalığı karıştırmışız, tez elden Soner Yalçın'a söyle hemen yazı yazsın.
Sebastian: Başüstüne efendim, genel olarak PKK yazısı mı yazsın, yoksa Pervin Buldan'ı özel olarak mı aklasın.
İmamoğlu: Sebastian, sen Soner'e haberi uçur, o işini iyi bilir, sarraftır kendisi, boktan boncuk bulmada üstüne yoktur, o ne boklarda ne mücevherler keşfetmiştir!

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