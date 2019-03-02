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Nihat Genç anlattı: Herkesin gözü bu boş bakışlarda olsun

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün soruları cevap bırakmasını eleştiren Nihat Genç, "Türkiye'de eğer bir kargaşa çıkacaksa herkesin gözü bu boş bakışlarda olsun" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:23

 yeniakit.com.tr 

Ulusalcı Yazar Nihat Genç, Youtube Kanalı Veryansın TV'de yaptığı bir söyleşide 1970'li yıllardaki sol-sağ çatışmalarının Yeşilçam'daki 'boş bakışlar'ın neden olduğunu ifade etmesinin ardından izlediği bir dizide geçen bir olayı da paylaştı. 

DAEŞ'li terörist: En sevdiğim filmler Yeşilçam aşk filmleridir

Netflix'te izlediği bir diziden aktarma yapan Nihat Genç, iç savaş ortamında mizahın nasıl yapıldığını araştıran muhabiri anlattı. Genç, çeşitli iç savaş ortamında araştırma yapan muhabirin Kerkük'e gelerek polis karakolunda  DAEŞ mensubu bir mahkumun da mizah anlayışını sorduğunu söyledi. Genç anlattığı olayda, hiç cevap alamayan muhabirin, "Çocukken en sevdiğin filmler nedir?" sorusu üzerine "Türk Yeşilçam aşk filmleridir" demesine dikkat çekti. 

"FETÖ'cülerin boş bakışları hayra alamet değil"

12 yaşıdaki bir çocuğu yetiştiren ve çeşitli şekilde faydalanan FETÖ'cülerin boş bakışlarını anlatan Nihat Genç, "Boş bakışlar hayra alamet değil, yeni bir şeyler var yani" dedi. Gazeteci Haydar Meriç'in Gülen'in cinsel yaşamı hakkında kitap yazması nedeniyle öldürülmesine dikkat çekti.

"Herkesin gözü bu boş bakışlarda olsun"

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yöneltilen soruların cevapsız kaldığını ve boş bakışlarda bulunduklarını belirten Nihat Genç, "Türkiye'de eğer bir kargaşa çıkacaksa herkesin gözü bu boş bakışlarda olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  1. Nihat Genç
  2. Yeşilçam
  3. DAEŞ'li terörist

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  • NurNur1 sa önce
    Eeee ne olacak ne yapalım en sevdiği yazar da siz olmalısınız

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