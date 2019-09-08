Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş

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Ulusalcı yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Kaftancıoğlu'nun PKK'yı alenen savunduğunu söyleyen Genç, "Türkiye ve insanlık değerleri tasavvuru olmayan, kalkmış hala ekranlarda PKK'yı açıkça savunan bir kadın CHP'nin İstanbul il başkanı" sözleriyle eleştirdi.

"İnsanlık değerleri tasavvuru olmayan kadın"

Canan Kaftancıoğlu ile ilgili düşünceleri sorulan Nihat Genç, "Saygısız, düşüncesiz, hangi projenin adamı olduğu belli, dünya görüşü belli, Türkiye ve insanlık değerleri tasavvuru olmayan, kalkmış hala ekranlarda PKK'yı açıkça savunan bir kadın CHP'nin İstanbul il başkanı." ifadesinde bulundu.

"CHP'ye beddua etsen bundan daha büyük bir beddua olmaz"

Nihat Genç sözlerinin devamında, "Bu ne demektir? CHP cehennemin dibinde demektir. Allah belasını vermiş demektir. CHP'ye beddua etsen bundan daha büyük bir beddua olmaz. PKK'yı ekranlarda savunan bir kadın." tepkisinde bulundu.

"Ben kadın olduğum için saldırıyorlar" savunmasını eleştirdi

Kendilerini savunamayınca "Ben kadın olduğum için bana saldırıyorlar" savunmasını da eleştiren Nihat Genç, "Bir de terbiyesiz işler yapıyorlar. Kadının bu PKK ilişkileri deşifre edildiği zaman "Ben kadın olduğum için bana böyle saldırıyorlar" diyerek kaçamak yapıyorlar. Elif Şafak da cemaat operasyonlarından sonra insan içine çıkamayacak bir durum olunca, baktı cemaatle savunamıyor, "lezbiyenim" dedi ya." dedi.