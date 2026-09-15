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Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!

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Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun koltuğu tehlikede. Kulüp yönetimi, Tedesco'nun geleceği konusunda görüşmek üzere bir araya geldi.

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Foto - Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın yolunu tutan teknik direktör Domenico Tedesco'nun İtalya'daki macerası pek de iyi başlamadı.

#2
Foto - Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!

Bologna ile Serie A'da 4 maça çıkıp henüz galibiyet alamayan ve 3 kez sahadan puansız ayrılan Tedesco'nun koltuğu tehlikede. Matteo Moretto'nun geçtiği habere göre Bologna yönetimi, 41 yaşındaki teknik direktörün geleceğini masaya yatırmak üzere bir araya geldi.

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Foto - Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!

Sezonun ilk haftasında sahasında Lazio'ya, ikinci haftasında deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenilen Bologna, 3. hafta maçında konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı. Tedesco'nun öğrencileri son olarak Napoli deplasmanına çıkmış ve rakibine yine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.

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