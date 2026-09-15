Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun koltuğu tehlikede. Kulüp yönetimi, Tedesco'nun geleceği konusunda görüşmek üzere bir araya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun koltuğu tehlikede. Kulüp yönetimi, Tedesco'nun geleceği konusunda görüşmek üzere bir araya geldi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın yolunu tutan teknik direktör Domenico Tedesco'nun İtalya'daki macerası pek de iyi başlamadı.
Bologna ile Serie A'da 4 maça çıkıp henüz galibiyet alamayan ve 3 kez sahadan puansız ayrılan Tedesco'nun koltuğu tehlikede. Matteo Moretto'nun geçtiği habere göre Bologna yönetimi, 41 yaşındaki teknik direktörün geleceğini masaya yatırmak üzere bir araya geldi.
Sezonun ilk haftasında sahasında Lazio'ya, ikinci haftasında deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenilen Bologna, 3. hafta maçında konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı. Tedesco'nun öğrencileri son olarak Napoli deplasmanına çıkmış ve rakibine yine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.
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