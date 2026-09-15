Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi
Icardi'nin Galatasaray'dan ayrıldıktan günden beri yüzü bir türlü gülmüyor.
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Icardi'nin Galatasaray'dan ayrıldıktan günden beri yüzü bir türlü gülmüyor.
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin transferi için kapıları kapattığı ileri sürüldü.
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Mauro Icardi'nin transferini veto etti.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın ardından yeni adresi henüz belli olmayan Mauro Icardi için İtalya'dan olumsuz haber geldi.
Lazio ile görüşmelerde bulunan Arjantinli golcü için, mali konularda anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, teknik direktör Gattuoso'nun da transfer için kapıları kapattığı ifade edildi.
Galatasaray'la yollarını ayırmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan Icardi'nin geleceği merakla beklenmeye başladı.
Başta Everton olmak üzere birkaç Premier Lig takımının ilgilendiği belirtilen 33 yaşındaki golcünün asıl hedefinin ise Juventus olduğu iddia edildi.
Icardi, Serie A'da daha önce Inter ve Sampdoria formalarını giymişti.
Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 96, Şampiyonlar Ligi’nde 16, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’nde 6’şar, Türkiye Kupası’nda 6 ve TFF Süper Kupa’da da 4 olmak üzere toplam 134 resmi müsabakada görev aldı.
33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 77 kez de gol sevinci yaşadı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı.
Yıldız futbolcu, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası’nı kazandı.
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