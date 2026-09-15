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Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

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Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'dan ayrıldıktan günden beri yüzü bir türlü gülmüyor.

#1
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin transferi için kapıları kapattığı ileri sürüldü.

#2
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Mauro Icardi'nin transferini veto etti.

#3
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray'ın ardından yeni adresi henüz belli olmayan Mauro Icardi için İtalya'dan olumsuz haber geldi.

#4
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Lazio ile görüşmelerde bulunan Arjantinli golcü için, mali konularda anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, teknik direktör Gattuoso'nun da transfer için kapıları kapattığı ifade edildi.

#5
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Galatasaray'la yollarını ayırmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan Icardi'nin geleceği merakla beklenmeye başladı.

#6
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Başta Everton olmak üzere birkaç Premier Lig takımının ilgilendiği belirtilen 33 yaşındaki golcünün asıl hedefinin ise Juventus olduğu iddia edildi.

#7
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Icardi, Serie A'da daha önce Inter ve Sampdoria formalarını giymişti.

#8
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 96, Şampiyonlar Ligi’nde 16, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’nde 6’şar, Türkiye Kupası’nda 6 ve TFF Süper Kupa’da da 4 olmak üzere toplam 134 resmi müsabakada görev aldı.

#9
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 77 kez de gol sevinci yaşadı.

#10
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı.

#11
Foto - Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi

Yıldız futbolcu, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası’nı kazandı.

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