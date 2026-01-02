Nihai ne demek, TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?

Günlük dilde veya resmi metinlerde sıklıkla karşılaşılan "nihai" kelimesinin anlamı, pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Nihai kelimesi TDK sözlük anlamı itibarıyla "sona ait, sonla ilgili" veya "en son, kesin ve bitmiş" manalarına gelir. Bu kelime, bir olayın, sürecin veya kararın artık geri dönülmez, tamamlanmış ve kesinleşmiş aşamasını belirtmek için kullanılır. Kökeni Arapça’ya dayanan (nihāˀī) bu kelime, dilimizdeki en önemli sonuç bildiren sıfatlardan biridir.

Nihai kelimesi, genellikle bir sürecin veya bir serinin son halkasını temsil eder. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre temel anlamı "son, sonuncu" olmakla birlikte, kullanım bağlamına göre "kesin" veya "kati" anlamlarını da taşır. Örneğin, bir liste hazırlanırken tüm düzenlemeler bittikten sonra yayımlanan liste "nihai liste" olarak adlandırılır. Bu, listenin artık değiştirilemeyeceği veya üzerinde herhangi bir revizyon yapılmayacağı anlamına gelir.

Nihai Karar ve Nihai Sonuç Ne Anlama Gelir?

"Nihai" kelimesinin en yaygın ve önemli kullanımlarından ikisi "nihai karar" ve "nihai sonuç" ifadeleridir. Hukuk ve idari süreçlerde, "nihai karar" terimi, itiraz veya temyiz yollarının tükenmesiyle birlikte kesinleşen ve bağlayıcılık kazanan hükmü ifade eder. Bu tür bir karar, davanın veya sürecin sonlandığını gösterir. Benzer şekilde, "nihai sonuç", bir araştırmanın, çalışmanın veya yarışmanın ulaştığı, artık değişmesi mümkün olmayan en son veriyi veya sonucu belirtir.

Bu kelimenin kullanımına dair somut örnekler vermek gerekirse: "Uzun süren müzakereler sonucunda, taraflar nihai anlaşma metnini imzaladı," cümlesinde kelime "son ve kesin" anlamında kullanılmıştır. Bir diğer örnek ise, "Seçim kurulunun açıklayacağı nihai sonuçlar, tüm tartışmaları sona erdirecektir" şeklindedir. Bu örneklerde nihai kelimesi, belirsizliğin bittiği ve kesinliğin başladığı noktayı işaret eder.